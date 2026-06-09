الداخلية تفتح تحقيقاً وتوقف منتسبي مفرزة أمنية إثر مشاجرة "مستشفى قلعة سكر"

وأوضح بيان للوزارة، صدر اليوم 9 حزيران 2026، أن المشاجرة وقعت أثناء مراجعة المواطنين (من ذوي أحد أطراف نزاع محلي) للمستشفى. وبناءً على هذه التوجيهات، تقرر إيداع أربعة من منتسبي المفرزة الأمنية التوقيف فوراً على ذمة التحقيق، وذلك لبيان المقصرين وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.وأكدت التزامها الصارم بفرض سلطة القانون وحفظ كرامة المواطن، وضمان حماية والطبية، مشددةً على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يصدر من منتسبيها تحت أي ظرف كان.