انتشال 5 جثث بحادث سير على الطريق الرابط بين الديوانية وذي قار

وذكر بيان للمديرية، انه فرقها في "تعاملت مع حادث انقلاب مركبة واحتراقها على الطريق الرابط بين وذي قار (منطقة النهر الثالث)، مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص".وتمكنت الفرق – وفق البيان – "من إنقاذ شخص واحد ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع إتمام عمليات الإخماد وانتشال الضحايا وتسليمهم للجهات المختصة وفق السياقات القانونية المتبعة".