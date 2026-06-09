مقتل ضابط شرطة بعد مشاجرة في البصرة

وجاء في بيان للشرطة، "لقي ضابط في والإقامة في مصرعه أثناء تمتعه باستراحته، إثر مشاجرة وقعت نتيجة خلاف شخصي في – ثويني، تطورت من مشاجرة بالأيدي إلى إطلاق نار بواسطة مسدس من الشخص المتشاجر معه".وأضاف البيان "باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".