عمليات بغداد تعلن إحباط “دكة عشائرية” شرقي العاصمة واعتقال 3 متهمين

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن “معلومات وردت عبر الخطوط الساخنة ومن خلال تعاون المواطنين، أفادت بوجود ثلاثة أشخاص يعتزمون تنفيذ جريمة الدكة العشائرية باتجاه أحد المنازل السكنية ضمن منطقة حي البتول شرقي بغداد”.وأضافت، أن “دوريات من شرطة النجدة، بالتعاون مع القطعات الأمنية الماسكة للأرض، تحركت فوراً إلى المكان المحدد وقامت بتطويقه، ما أسفر عن الوصول إلى المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود قبل تنفيذ الجريمة”.وأشارت إلى “ضبط الأسلحة التي كانت بحوزة المتهمين”، مبينة أنه “تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.وأكدت استمرار جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل الأحياء السكنية.