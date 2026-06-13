وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قسم استخبارات وأمن فرقة المشاة السابعة، بالاشتراك مع قسم استخبارات ومكافحة إرهاب القائم، تمكنت من الإطاحة بأحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لتنظيم الإرهابي في ".وأضافت أن "العملية، التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن اعتقال الإرهابي المكنى (أبو مصعب)، المسؤول الأول عن توزيع ما يُعرف بـ(الكفالات)، وهي المستحقات المالية والدعم المخصصان لعناصر التنظيم وعائلاتهم ضمن قاطع ما تسمى بـ(ولاية الفرات)".وأشارت إلى أن "الإرهابي صدرت بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (1/4) من ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".الأنبار.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ"أبو مصعب" مسؤول ما يُعرف بـ "ولاية "