الفياض يوجه طلباً لرئيس الوزراء بشأن معسكرات الحشد الشعبي

واستذكر الفياض المواقف البطولية لمن هبّوا لتحرير ، مشيراً إلى أن "استجابة الناس للفتوى كانت مدوية لمواجهة التشرذم الداعشي"، مؤكداً أن تحرير العراق تحقق ببصيرة المرجعية ودماء الشهداء والتضحيات التي قُدّمت في "ملحمة الحشد الكبرى" التي استطاعت كسر قوى الشر.وبشأن هوية الحشد، شدد الفياض على أن " ضد الطائفية، خلافاً لما يروّج له البعض، فهو يمثل كل العراقيين"، مشيراً إلى ارتباط اسمه بـ"قيم المبادئ والتضحية وبالقائدين الشهيدين وقاسم سليماني".وفيما يخص مستقبل الحشد، دعا الفياض إلى ضرورة تنظيم صفوف القوات التي تناهز ربع مليون مقاتل، مشدداً على "وجوب انفصال الحشد عن كل ما يشوه هويته". وأضاف أن "الحشد الذي تشكّل تحت وقع الرصاص بات اليوم قوة كبيرة، وحان الوقت لترتيب صفوفه"، معرباً عن تطلعه، في ظل حكومة ، إلى "رسم مرحلة الاستقرار والتنمية".وتطرق الفياض إلى مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، مبيناً أن "عملية التغيير التي قدمنا لأجلها الدماء والقادة والمراجع، جوبهت بمواقف معادية من قبل بعض الدول".