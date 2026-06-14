الداخلية توضح ملابسات حادثة الزعفرانية وتوجه بإيداع آمر القوة التوقيف

وذكرت الوزارة في بيان، أن "احتكاكاً وقع خلال تنفيذ واجب رسمي بأمر من ، من قبل إحدى القوات التابعة للوزارة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة".وأشارت إلى أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، الدكتور ، وجّه فور وقوع الحادث بإيداع آمر القوة التوقيف، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مقصر".وشددت الوزارة في بيانها على أن "حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم وسلامتهم تمثل أولوية قصوى، وأنها لن تتهاون مع أي تصرف أو تجاوز يخرج عن الأطر القانونية والتعليمات النافذة، مهما كانت المبررات".واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "نتائج التحقيق ستُعلن بشفافية تامة للرأي العام، وأن كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون سينال جزاءه العادل وفقاً للسياقات القضائية".