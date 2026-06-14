النزاهة تضبط مدير دائرة تنفيذ في البصرة متلبسا باستغلال منصبه

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فريق عمل مؤلفاً من ملاكات مُديريَّة تحقيق ، تمكن بعد المُراقبة والمُتابعة من الإطاحة بمُديرٍ في إحدى دوائر التنفيذ في المُحافظة؛ على خلفيَّة استغلاله منصبه الوظيفيَّ وقيامه بابتزاز أحد المُراجعين وعدم إنجاز مُعاملته؛ بالرغم من كونها أصوليَّـةً ومُستوفيةً للضوابط والتعليمات".وأضافت أن "الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة البصرة تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين وبحوزتهما مُعاملاتٌ عائدةٌ لعددٍ من المُواطنين"، مُبيّـنةً "قيامهما بتعقيب المُعاملات دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو تخويلٍ من أصحاب الشأن".وتابعت أنه "تم تنظيم محضري ضبطٍ، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي النزاهة وغسل الأموال في البصرة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّـة التحقيق".