تجمع نيابي يطالب بإقالة قائد شرطة الكرخ وإحالته إلى القضاء

تجمع بغداد النيابي يطالب بإقالة قائد شرطة الكرخ ..
خطوة بالاتجاه الصحيح لتعديل مسار قيادة شرطة الكرخ ونثمن دور الاخوة النواب لمتابعتهم مشاكل ومظلومية المنتسبين والضباط في الكرخ .
كما نطالب دولة رئيس الوزراء بإقالة قائد شرطة الكرخ .. pic.twitter.com/f3kEVZDrU9
— حسين عرب (@HuseinAraab) June 14, 2026
تجمع بغداد النيابي يطالب بإقالة قائد شرطة الكرخ ..
خطوة بالاتجاه الصحيح لتعديل مسار قيادة شرطة الكرخ ونثمن دور الاخوة النواب لمتابعتهم مشاكل ومظلومية المنتسبين والضباط في الكرخ .
كما نطالب دولة رئيس الوزراء بإقالة قائد شرطة الكرخ .. pic.twitter.com/f3kEVZDrU9