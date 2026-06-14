تجمع نيابي يطالب بإقالة قائد شرطة الكرخ وإحالته إلى القضاء

طالب تجمع النيابي الخدمي والاجتماعي، اليوم الأحد، بإقالة قائد شرطة وإحالته إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة، على خلفية ما وصفه بوجود "جملة من الملاحظات" تتعلق بأدائه.



وقال التجمع في بيان، إنه يطالب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ووكيل الوزارة الأقدم باتخاذ قرار فوري بإقالة قائد شرطة ، معتبراً أن استقلالية المؤسسة الأمنية تمثل إحدى أهم نقاط قوة القوات الأمنية، وأن أي انتماءات أو تأثيرات حزبية وسياسية داخل تستوجب المعالجة.



وأضاف أن التجمع "لن يهدأ له بال ما لم يتم تصحيح هذا المسار"، داعياً إلى إحالة قائد شرطة الكرخ إلى القضاء وهيئة النزاهة للنظر في الملفات والملاحظات المطروحة بشأنه.