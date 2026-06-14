اعتقال 3 متهمين بتنفيذ "دكة عشائرية" شمال البصرة

وقالت الشرطة في بيان، إنه "بإشراف مديرها اللواء المحمداوي، القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة (4 إرهاب) على خلفية تنفيذ "دكة عشائرية" استهدفت منزل أحد المواطنين في ناحية الشافي التابعة لقضاء الدير".

وذكرت الشرطة أن "العملية نُفذت بعد استحصال الموافقات القضائية من الدير، حيث قاد فريق مختص أعمال التحري وجمع المعلومات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين، ليتبين أنهم من سكنة ".