سقوط طائرة مسيرة داخل مجمع سكني في الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة داخل مجمع سكني في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "طائرة مسيرة مجهولة سقطت داخل المجمع السكني التابع لسد حديثة في ".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن اصابات تذكر".