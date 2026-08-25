مدير مكتب القائد العام يترأس مؤتمراً لبحث تنفيذ خطة الأمن المناطقي في بغداد

وذكر في بيان، أن المؤتمر شهد حضور قادة الفرق من وزارتي الدفاع والداخلية، ومديري الأجهزة والوكالات الاستخبارية، وهيئة ، إلى جانب عدد من ضباط هيئة الركن.وأضاف البيان، أن ، اللواء الركن هادي الكناني، استعرض خلال المؤتمر آلية تنفيذ خطة الأمن المناطقي، موضحاً قواطع المسؤولية للمناطق الأمنية، والمهام والواجبات الموكلة إلى القوات والأجهزة الأمنية ضمن تلك القواطع.وأشار إلى أن المؤتمر ناقش متطلبات تنفيذ الخطة وسبل إسناد وتعزيز أقسام الشرطة في قيادتي شرطة ، بما يتيح لها أداء واجباتها بالشكل الأمثل، والحفاظ على المنجز الأمني وتعزيز أمن واستقرار العاصمة.وأكد الشمري ضرورة الارتقاء بمستوى العمل الأمني المناطقي وتوحيد القيادة والسيطرة، فضلاً عن تكثيف وتوحيد الجهد الاستخباري وتعزيز التنسيق بين مختلف بما يتناسب مع ظروف المرحلة الحالية.وشدد على أهمية التركيز على العمل التخصصي لقوى الأمن الداخلي وتعزيز دورها في حفظ الأمن والنظام ومنع عسكرة الشارع، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية.كما أكد المؤتمر أهمية دعم وتطوير قدرات مراكز وأقسام الشرطة وتمكينها من أداء مهامها ضمن مناطق المسؤولية، مع استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والوكالات الأمنية والاستخبارية.