المنافذ الحدودية تُحقّق تريليوني دينار وتتلقى 15 مليارات لتطوير 3 منافذ

وقال المتحدث باسم المنافذ الحدودية، ، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب القائد العام للقوات المسلحة وحضره مراسل نيوز، إن الهيأة تمكنت من تحقيق إيرادات مالية قياسية تتجاوز تريليوني دينار خلال الأشهر السبعة الماضية بفضل تفعيل الأتمتة وإجراءات التدقيق الرقابي الصارم لمكافحة التهريب.وأوضح القيسي أنه بالتزامن مع زيارة رئيس الأخيرة للمنافذ، تم الأيعاز بتخصيص 15 مليار دينار عراقي لتأهيل وتطوير البنى التحتية لمنافذ (ربيعة، ، وصفوان الحدودية) لتسهيل الحركة التجارية وضبط الرقابة.وأضاف المتحدث باسم المنافذ أن مفارز الهيأة نجحت في ضبط أكثر من 23 عجلة معدة للتهريب، إضافة إلى ضبط 30 عجلة المسموح به كانت مجهزة للتهريب، فضلاً عن ضبط حاويات تضم شحنات من اللحوم الفاسدة وإفشال محاولة إدخالها إلى الأسواق المحلية.