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القبض على 4 أجانب متهمين بجريمة قتل داخل علوة بغداد المركزية
أمن
2026-10-09 | 12:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
361 شوهد
أعلنت قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على أربعة متهمين أجانب على خلفية جريمة قتل وقعت داخل علوة بغداد المركزية، وذلك بالتنسيق مع شرطة
كركوك
ومديرية
مكافحة المخدرات
.
وذكرت القيادة في بيان، أن الحادث وقع في الأول من تشرين الأول 2026، إثر مشاجرة بين عدد من الأشخاص، تعرض خلالها أحدهم للطعن بسكين في
منطقة الصدر
، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة في الرابع من الشهر ذاته متأثراً بإصابته.
وأضافت أن فريقاً أمنياً شُكّل لمتابعة القضية، وتمكن بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات من تحديد أماكن وجود المتهمين في
منطقة قره هنجير
بمحافظة
كركوك
.
وأشارت إلى أن التنسيق مع
قيادة شرطة كركوك
ومديرية مكافحة إجرام المحافظة أسفر عن القبض على المتهمين الأربعة في أطراف المحافظة، بعد مطاردتهم أثناء محاولتهم الهروب.
وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء، مشددة على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين المحافظات لملاحقة المتهمين وتعزيز الأمن والاستقرار.
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