القبض على 4 أجانب متهمين بجريمة قتل داخل علوة بغداد المركزية

وذكرت القيادة في بيان، أن الحادث وقع في الأول من تشرين الأول 2026، إثر مشاجرة بين عدد من الأشخاص، تعرض خلالها أحدهم للطعن بسكين في ، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة في الرابع من الشهر ذاته متأثراً بإصابته.وأضافت أن فريقاً أمنياً شُكّل لمتابعة القضية، وتمكن بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات من تحديد أماكن وجود المتهمين في بمحافظة .وأشارت إلى أن التنسيق مع ومديرية مكافحة إجرام المحافظة أسفر عن القبض على المتهمين الأربعة في أطراف المحافظة، بعد مطاردتهم أثناء محاولتهم الهروب.وأكدت القيادة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء، مشددة على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين المحافظات لملاحقة المتهمين وتعزيز الأمن والاستقرار.