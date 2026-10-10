شرطة بابل تكشف عن شبهة جنائية وراء وفاة شخص: زوجته وضعت مبيدا للحشرات بالشاي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "في متابعة أمنية لكشف ملابسات القضايا الجنائية، تمكنا بإشراف قائد ناصر ، من كشف خيوط قضية وفاة مواطن داخل (عليه السلام)، بعد أن أثارت نتائج التحري الأولية شبهات جنائية بشأن الحادثة، وقبل استكمال إجراءات تسليم الجثمان إلى ذويه".وأضافت ان "المعلومات الأولية افضت إلى الاشتباه بضلوع زوجة المتوفى، في وضع مادة سامة تُستخدم لإبادة الحشرات داخل الشاي، ما استدعى اتخاذ الإجراءات الطبية العدلية وإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للتحقق من أسباب الوفاة".وذكرت ان "فريقا تحقيقيا برئاسة مدير إجرام ، وبمشاركة المحققين وخبراء الأدلة الجنائية، تولى متابعة القضية وجمع الأدلة، حيث أقرت المتهمة، وفق المعلومات المعلنة، بالفعل المنسوب إليها، وصُدّق اعترافها قضائياً أمام المختص، فيما اتُّخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة وأُوقفت وفق القانون".