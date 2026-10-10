شرطة الكرخ تكشف طبيعة الأصوات قرب مطار بغداد الدولي

وجاء في التوضيح، "تودّ قيادة شرطة أن توضح للرأي العام أن الأصوات التي جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أُشير إلى أنها ناجمة عن إطلاقات نارية بالقرب من ، تعود في حقيقتها إلى الألعاب النارية التي رافقت حفل الافتتاح الرسمي لإحدى المدن الاستثمارية".ودعت القيادة المواطنين الى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكدة، مع التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، تجنباً لإثارة القلق بين المواطنين".