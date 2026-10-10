الإعلام الأمني تعلن تزايد إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم

أعلنت خلية ، السبت، عن تزايد إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم ضمن البرنامج الوطني لتنظيم الأسلحة.

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان، "تزايد إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم ضمن البرنامج الوطني لتنظيم الأسلحة في خطوة تعكس تنامي الثقة بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلم ".

وأضاف أن "هذا التقدم يأتي ثمرةً لتضافر الجهود الوطنية التي تبذلها مديرية السيطرة وتنظيم السلاح (سكرتارية حصر السلاح) في لشؤون الشرطة من خلال مكاتبها البالغ عددها (449) مكتباً في عموم والتي تواصل العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة وتعزيز التواصل مع المواطنين".

وأشار معن إلى أن "الإحصائيات المسجلة خلال المدة من 2/10/2026 ولغاية 9/10/2026 أظهرت تسجيل (10,222) طلباً من المواطنين، توزعت على عدد من قيادات الشرطة في والمحافظات بما يعكس تفاعلاً مجتمعياً إيجابياً مع البرنامج الوطني لتنظيم الأسلحة".

وأكد رئيس خلية أن "هذا الإقبال يمثل مؤشراً إيجابياً على تنامي الوعي بأهمية تنظيم حيازة الأسلحة وفق الأطر القانونية"، مشيداً بتعاون المواطنين ودعم مختلف فئات المجتمع لهذه الخطوات الوطنية التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون.