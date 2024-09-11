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5 شبكات تواصل اجتماعي بديلة تستحق التجربة

تكنولوجيا

2024-09-11 | 12:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 شبكات تواصل اجتماعي بديلة تستحق التجربة
818 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
هل سئمت من استخدام تويتر وإكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك؟، إذا كنت تبحث عن بدائل جديدة، هناك منصات اجتماعية بديلة تستحق التجربة، قد تكون غير معروفة لك حتى الآن.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة مفيدة لفترة من الزمن، إذ جمعت الناس معًا بطريقة لم يكن الإنترنت القديم قادرًا على تقديمها، كما منحت العديد من الأفراد فرصة للتعبير عن أنفسهم عبر الإنترنت لأول مرة.
 
ومع ذلك، فإن هذه المنصات لم تكن دون تكلفة، إذ إنها تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين لاستهدافهم بالإعلانات بشكل أفضل، كما أنها تتغاضى عن بعض السلوكيات غير المرغوبة، بما في ذلك خطاب الكراهية، باعتبارها جزءًا من تكاليف ممارسة الأعمال. لكن هناك بدائل تنمو بسرعة، تقدم تجارب جديدة، وتكسر النمط التقليدي لهذه المنصات.
 
منصة Friendica
 
إذا كنت ترغب في تجربة قريبة من فيسبوك، فإن Friendica تستحق التجربة. تم تصميم هذه المنصة لتتيح للمستخدمين عرض حياتهم الرقمية لأصدقائهم عبر صفحات شخصية ومشاركات. كما يمكنك إنشاء مجموعات خاصة، مشابهة للدوائر في Google+ سابقًا.
 
منصة Mastodon
 
Mastodon هي منصة مفتوحة المصدر للتدوين المصغر، مشابهة لتويتر أو إكس.
 
ومنذ إطلاقها قبل ثماني سنوات، أصبحت موطنًا لثقافة نشطة تعتمد على مشاركات جادة ومثيرة للتفكير. توفر أدوات متقدمة لحماية الخصوصية والتحكم في من يرى مشاركاتك، بالإضافة إلى إمكانية كتم صوت وحظر المستخدمين والخوادم.
 
منصة Mobilizon
 
Mobilizon مصممة لتكون بديلًا لفيسبوك في مجال إنشاء ومشاركة الأحداث. تتيح لك تنظيم أحداثك الخاصة دون أي مراقبة من المنصة، مع إبقاء الحاضرين على اطلاع بالتحديثات بكل حرية.
 
منصة PeerTube
 
بديل مفتوح المصدر ليوتيوب، تتيح PeerTube مشاركة الفيديوهات دون الإعلانات المزعجة التي تظهر قبل أو خلال المقاطع، تقدم تجربة مستخدم خالية من التشويش والإعلانات.
 
منصة Pixelfed
 
تشبه هذه المنصة إنستغرام، وتتيح للمستخدمين تحميل الصور والفيديوهات وتعديلها ومشاركتها دون إعلانات. التطبيقات الخاصة بنظامي Android وiOS لا تزال قيد الاختبار، لكنها تعمل بشكل ممتاز على أجهزة الكمبيوتر.

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