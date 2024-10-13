شركة أمريكية تنجح بانشاء تواصل بين شخصين "عبر الاحلام"!

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اعلان بأنه "تطور يبدو وكأنه من الخيال العلمي"، حيث تقول شركة، انها وباستخدام معدات مصممة خصيصًا، تمكنت من تحقيق اتصال بين افراد نائمين اثناء احلامهم، حيث تبادل المشاركون رسالة أثناء النوم.وفي حال تم التحقق من صحة هذا الإنجاز، فقد يمثل نقطة تحول في أبحاث الأحلام، حيث تقترح الناشئة تطبيقات من العلاجات العقلية إلى المهارات.وتعد ريم سبيس، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تكنولوجيا عصبية متخصصة في النوم والأحلام الواضحة، وفيفي مايو 2023، تصدر مؤسس مايكل رادوجا عناوين بعد أن ورد أنه حفر في جمجمته لزرع شريحة إلكترونية في محاولة للسيطرة على أحلامه.وفي صحفي، قالت إن الأحلام الواضحة، وخاصة أثناء مرحلة حركة العين السريعة، تحمل العديد من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك حل مشكلات الصحة العقلية وتعلم مهارات جديدة.ويزعم فريق أنهم حققوا التواصل بين اثنين من المشاركين أثناء حلم واضح في 24 سبتمبر 2024، وتلقى المشاركون كلمات عشوائية تم إنشاؤها بواسطة خادم من خلال سماعات الأذن أثناء حلمهم، ورد أن أحد المشاركين كرر الكلمة في حلمه، وأكدها الثاني بعد الاستيقاظ، وهو ما تصفه بأنه أول حالة من التواصل الحلمي ثنائي الاتجاه.