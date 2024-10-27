بأول سنوات افتتاحه.. الطلاب العراقيون يتزاحمون على "دراسة الامن السيبراني"

وقال المدير العام لمديرية التعليم المهني المالكي إن التسجيل في القسم كان كبيراً وغير متوقع، على الرغم من افتتاحه حديثاً مع انطلاق العام الدراسي 2024 ــ 2025"، الى تحديد آلية القبول في القسم والمعدل الذي يختلف من منطقة أو محافظة إلى أخرى، مع وجود إقبال من الذكور فاق الإناث لكونه يهتم بدراسة الحاسبات والتقنيات المعلوماتية الحديثة.وبين أن افتتاح القسم يأتي لمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في مجال التعليم المهني وآلية إدخالها في البلاد بطرق تتلاءم وطبيعة الطلبة، إضافة إلى تلبية حاجات سوق العمل مع العلوم الحديثة، بحسب صحيفة الحكومية.وتابع المالكي أن الملاكات التربوية التي ستتابع آلية التدريس بالقسم تم تطوير قدراتها خلال العطلة الصيفية، وهم تحديداً من اختصاص تدريسيي الحاسوب، حيث سيعملون على تدريس مواد الحاسوب تحت مضمون الأمن السيبراني خلال أول دفعة من الطلبة وهي مرحلة الرابع الإعدادي (الأول مهني).وأردف أنه ستتم تهيئة مناهج خاصة بالأمن السيبراني لمرحلة الخامس الإعدادي (الثاني المهني) خلال العام المقبل 2025 ــ 2026.