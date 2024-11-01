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3 كاميرات سرية في واتساب.. تعرّف عليها
تكنولوجيا
2024-11-01 | 03:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,781 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
لدى "واتساب" أسرار أكثر مما يعتقده الناس، حيث هناك العديد من الوظائف التي لم يستكشفها الكثيرون، والتي يمكن أن تساعدهم بالتأكيد في حياتهم اليومية.
وعلى سبيل المثال، الكاميرات السرية التي يمتلكها التطبيق، والتي يسهل الوصول إليها للغاية.
ولا يتم فتح هذه الأدوات برمز غريب أو عن طريق تنزيل تطبيقات إضافية، فهي مرئية للجميع، ولا يتطلب استخدامها سوى بضع خطوات، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.
كاميرات "واتساب" السرية
معظم المستخدمين على دراية بالكاميرا الرئيسة في "واتساب"، والتي تعد الاختصار الأكثر وضوحًا لالتقاط
الصور
أو مقاطع الفيديو وإرسالها في المحادثة.
وتتيح لك هذه الكاميرا، الموجودة أعلى شاشة الدردشة، على نظام أندرويد، أو بجوار
مربع
النص، على آيفون، التقاط صورة سريعة أو تسجيل مقطع
فيديو
يمكنك مشاركته على الفور مع أي جهة اتصال أو
مجموعة
.
لكن هناك 3 كاميرات أخرى لا يعرفها الجميع، وتتيح عمليات دمج مختلفة، مثل مسح النصوص ضوئيًا أو إرسال مقاطع
فيديو
قصيرة بتنسيق آخر.
الكاميرا السرية الأولى
الكاميرا السرية الأولى حصرية لمستخدمي آيفون، وتسمح لك بمسح النص مباشرة من "واتساب"، وهي وظيفة مثالية لرقمنة أي معلومات مطبوعة بسرعة دون اللجوء إلى تطبيقات أخرى.
ولاستخدام كاميرا المسح هذه، افتح "واتساب"، وقم بالوصول إلى أي محادثة، ثم اضغط لفترة طويلة على المربع الذي تكب فتيه الرسائل عادةً.
وعند القيام بذلك، ستظهر عدة خيارات إضافية، حدد "الملء التلقائي" ثم "مسح النص"، وبذلك، سيتم تنشيط كاميرا "آيفون" تلقائيًا، ويمكنك التركيز على أي نص تريد التقاطه، مثل صفحة كتاب أو ملصق أو مستند مطبوع.
وستتعرف المنصة على النص وتحوّله إلى رسالة يمكنك إرسالها إلى الدردشة، وتجنب الحاجة إلى الكتابة يدويًا مباشرة.
الكاميرا السرية الثانية
تتيح لك الكاميرا الخفية الثانية في "واتساب" تسجيل مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى الضغط باستمرار على زر الالتقاط، وهي أداة مفيدة توفر صورة أكثر استقرارًا، وتسهل تسجيل مقاطع
فيديو
أطول.
وللوصول إلى هذه الميزة، افتح محادثة على "واتساب"، واضغط مطولًا على أيقونة الكاميرا في
مربع
الرسالة الموجود بجوار أيقونة الميكروفون، كما لو كنت ترسل ملاحظة صوتية.
وسيؤدي القيام بذلك إلى تنشيط كاميرا التطبيق دون الحاجة إلى الضغط بإصبعك على الزر، مما يسمح لك بتسجيل مقطع
فيديو
طويل أو التقاط صورة دون القلق بشأن الإمساك بالهاتف طوال الوقت.
كما تتيح وظيفة هذه الكاميرا أيضًا تحكمًا أكبر في ثبات الفيديو وتركيزه.
الكاميرا السرية الثالثة
هي ميزة حصرية لأجهزة "أندرويد"، وتتيح لك إنشاء اختصار لكاميرا "واتساب" من الشاشة الرئيسة، مما يسهل التقاط
الصور
أو مقاطع الفيديو بسرعة دون الحاجة إلى فتح التطبيق مباشرة.
ولتنشيط هذه الميزة، اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسة لجهاز "أندرويد" الخاص بك، حتى تظهر خيارات التخصيص، ثم حدد "Widgets"، وقم بالتمرير حتى تجد أداة "واتساب".
وفي هذا القسم، يقدم التطبيق عادةً خيارين لعنصر واجهة المستخدم؛ أحدهما يسمح بالوصول إلى الدردشات، والآخر برمز الكاميرا.
حدد أيقونة الكاميرا واسحبها إلى الشاشة الرئيسة، وبمجرد الإعداد، ستتمكن من فتح الكاميرا مباشرة من الشاشة الرئيسة لجهازك، دون الحاجة إلى فتح التطبيق أولًا، وتكون جاهزة لالتقاط
الصور
أو مقاطع الفيديو التي يمكن إرسالها مباشرة أو تخزينها على الجهاز.
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