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15 نصيحة لعشاق الألعاب

تكنولوجيا

2024-12-16 | 13:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
15 نصيحة لعشاق الألعاب
184 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
يمكن لعشاق الألعاب الإلكترونية، اتباع 15 نصيحة لتحسين أداء هواتفهم وسرعتها أثناء اللعب، للحصول على تجربة لعب سلسة وفعّالة.

إغلاق التطبيقات غير الضرورية
 
تأكد من إغلاق جميع التطبيقات غير المستخدمة، والتي تعمل في الخلفية، حيث يمكن أن تستهلك الذاكرة العشوائية وتؤثر على أداء اللعبة.
 
ومعظم الهواتف تحتوي على مدير مهام يسمح لك بإغلاق التطبيقات والعمليات، التي لا تحتاج إليها.
 
تفعيل وضع الألعاب
 
تأتي العديد من الهواتف الحديثة مع وضع مخصص للألعاب مثل"Game Mode"، والذي يقوم بتعطيل بعض الوظائف غير الضرورية لتخصيص موارد الهاتف لتشغيل الألعاب بكفاءة أعلى.
 
ويؤدي وضع الألعاب، إلى تعطيل الإشعارات والمكالمات، مما يقلل من التشتت ويحسن الأداء.
 
تحديث النظام والتطبيقات
 
تأكد من تحديث نظام الهاتف إلى أحدث إصدار متاح، حيث تحتوي التحديثات غالبًا على تحسينات للأداء وحلول للمشاكل المتعلقة بالجهاز.
 
ومن المهم أيضًا تحديث الألعاب والتطبيقات بشكل دوري للحصول على أحدث الميزات وتحسينات الأداء.
 
إزالة الملفات غير الضرورية
 
حافظ على مساحة تخزين كافية في الهاتف من خلال حذف الملفات غير الضرورية مثل الصور والفيديوهات القديمة، أو نقلها إلى التخزين السحابي.
 
ويمكن استخدام بطاقة "microSD" إذا كان هاتفك يدعمها، بحيث يمكنك نقل الملفات الثقيلة إلى البطاقة لتحرير المساحة على الذاكرة الداخلية.
 
ضبط الإعدادات الرسومية
 
قم بتقليل إعدادات الرسومات داخل اللعبة مثل الدقة أو التأثيرات البصرية مثل الظلال أو المؤثرات البصرية المكثفة، ويمكن أن يساعد ذلك في تحسين الأداء، خاصة إذا كان جهازك بمواصفات متوسطة.
 
تعطيل تأثيرات النظام
 
في بعض الهواتف، يمكن تعطيل الحركات والانتقالات بين التطبيقات في إعدادات المطور "Developer Options" لتقليل العبء على المعالج وتسريع أداء الهاتف أثناء اللعب.
 
إيقاف الاتصال بالإنترنت
 
إذا كنت تلعب ألعابًا فردية ولا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، يمكن تشغيل الوضع الطائر لتعطيل "الواي فاي" والبيانات الخلوية، وهو ما من شأنه أن يقلل من استهلاك البيانات ويحسن الأداء.
 
إذا كنت تلعب ألعابًا عبر الإنترنت، تأكد من أن الاتصال بالإنترنت قوي وثابت.
 
إعادة تشغيل الهاتف بانتظام
 
في بعض الأحيان، قد يتسبب تراكم العمليات في بطء الهاتف، لكن إعادة تشغيل الهاتف بشكل دوري يمكن أن تساعد في تنظيف الذاكرة العشوائية وتحسين الأداء.
 
إيقاف مزامنة التطبيقات
 
بعض التطبيقات تقوم بمزامنة البيانات في الخلفية، مما يستهلك الموارد، لذلك قم بإيقاف مزامنة التطبيقات غير الأساسية مثل البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية أثناء اللعب.
 
استخدام أجهزة تبريد
 
إذا كان هاتفك يسخن أثناء اللعب، يمكنك استخدام مراوح تبريد مخصصة للأجهزة المحمولة.
 
وتُساعد تلك الأجهزة في تقليل درجة الحرارة وتحسين الأداء، خصوصًا أثناء اللعب لأوقات طويلة.
 
إزالة غطاء الحماية
 
من المهم في بعض الأحيان أن تزيل غطاء الحماية للحد من سخونة هاتفك، لأنه يحد مع عملية التبريد.
 
اختيار الألعاب المتوافقة
 
تأكد من أن الألعاب التي تقوم بتحميلها متوافقة مع مواصفات جهازك.
 
فالألعاب ذات الرسومات العالية قد تكون ثقيلة على بعض الأجهزة وتؤثر على الأداء.
 
تحسين أداء البطارية
 
وإذا كانت البطارية منخفضة أثناء اللعب، يمكن تفعيل وضع توفير البطارية لتقليل استهلاك الطاقة.
 
ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى تقليل الأداء قليلاً، لذا يفضل استخدامه عند الحاجة فقط.
 
تجنب الشحن أثناء اللعب
 
من الأفضل تجنب شحن الهاتف أثناء اللعب لفترات طويلة، حيث إن ذلك قد يتسبب في زيادة الحرارة ويؤثر على أداء الجهاز.
 
تعطيل التحديثات التلقائية
 
تأكد من تعطيل التحديثات التلقائية للتطبيقات أثناء اللعب، حيث يمكن أن تستهلك الموارد وتؤثر على أداء الهاتف.

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