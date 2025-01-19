قبل ساعات من سريان "قانون الحظر".. توقف "تيك توك" تماما في أمريكا

وقال الرئيس المنتخب في وقت سابق من اليوم إنه "على الأرجح" سيمنح تيك توك مهلة 90 يومًا من الحظر بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وهو الوعد الذي استشهدت به تيك توك في إشعار نُشر للمستخدمين على التطبيق.أبلغت شركة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، المستخدمين الذين حاولوا استخدام التطبيق مساء السبت انه "تم سن قانون يحظر تيك توك في . لسوء الحظ، هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام تيك توك في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. يرجى البقاء على اتصال".وكانت التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة بايت دانس، بما في ذلك تطبيق تحرير الفيديو Capcut وتطبيق التواصل الاجتماعي Lemon8، غير متصلة بالإنترنت وغير متوفرة في متاجر التطبيقات الأمريكية اعتبارًا من أواخر يوم السبت.وقال لشبكة إن بي سي: "من المرجح أن يتم تمديد الـ90 يوما، لأنه مناسب. وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلنه يوم الاثنين".حذرت شركة تيك توك، التي استحوذت على ما يقرب من نصف الأمريكيين، ودعمت الشركات الصغيرة وشكلت الثقافة عبر الإنترنت، يوم الجمعة من أنها ستغلق أبوابها في يوم الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل (AAPL.O).وبموجب قانون صدر العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة، فإن لدى المنصة حتى يوم الأحد لقطع العلاقات مع شركتها الأم التي يقع مقرها في أو إغلاق عملياتها في لحل المخاوف من أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.