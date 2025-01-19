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قبل ساعات من سريان "قانون الحظر".. توقف "تيك توك" تماما في أمريكا
تكنولوجيا
2025-01-19 | 01:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
572 مشاهدة
السومرية
نيوز-تكنولوجيا
دخل إيقاف تطبيق تيك توك في
الولايات المتحدة
الامريكية
حيز التنفيذ، حيث توقف عن العمل في ساعة متأخرة من مساء السبت واختفى من متجري تطبيقات أبل وجوجل، قبل ان يدخل
القانون
حيز التنفيذ اليوم الاحد، الذي يتطلب اغلاق التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.
وقال الرئيس المنتخب
دونالد
ترامب
في وقت سابق من اليوم إنه "على الأرجح" سيمنح تيك توك مهلة 90 يومًا من الحظر بعد توليه منصبه يوم الاثنين، وهو الوعد الذي استشهدت به تيك توك في إشعار نُشر للمستخدمين على التطبيق.
أبلغت شركة تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، المستخدمين الذين حاولوا استخدام التطبيق مساء السبت انه "تم سن قانون يحظر تيك توك في
الولايات المتحدة
. لسوء الحظ، هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام تيك توك في الوقت الحالي. نحن محظوظون لأن الرئيس
ترامب
أشار إلى أنه سيعمل معنا على إيجاد حل لإعادة تيك توك بمجرد توليه منصبه. يرجى البقاء على اتصال".
وكانت التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة بايت دانس، بما في ذلك تطبيق تحرير الفيديو Capcut وتطبيق التواصل الاجتماعي Lemon8، غير متصلة بالإنترنت وغير متوفرة في متاجر التطبيقات الأمريكية اعتبارًا من أواخر يوم السبت.
وقال
ترامب
لشبكة إن بي سي: "من المرجح أن يتم تمديد الـ90 يوما، لأنه مناسب. وإذا قررت القيام بذلك، فمن المحتمل أن أعلنه يوم الاثنين".
حذرت شركة تيك توك، التي استحوذت على ما يقرب من نصف الأمريكيين، ودعمت الشركات الصغيرة وشكلت الثقافة عبر الإنترنت، يوم الجمعة من أنها ستغلق أبوابها في
الولايات المتحدة
يوم الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل (AAPL.O).
وبموجب قانون صدر العام الماضي وأيدته المحكمة العليا بالإجماع يوم الجمعة، فإن لدى المنصة حتى يوم الأحد لقطع العلاقات مع شركتها الأم التي يقع مقرها في
الصين
أو إغلاق عملياتها في
الولايات المتحدة
لحل المخاوف من أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.
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