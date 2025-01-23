كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج جالاكسي "S25 ultra"

ويعد هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra من الهواتف المميزة بالعديد من المواصفات القياسية الرائعة التي جعلته ينافس في عالم الهواتف الذكية الحديثة، وتتمثل أهم مميزات الهاتف في التالي:يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.أبعاد الهاتف هي 162.8×77.6×8.2 ملم.وزن الهاتف يصل إلى 218 جرام مما يجعله خفيف في .تم تصنيع الهاتف من الزجاج بطبقة من جوريلا فيكتس، بالإضافة إلى إطار من معدن التيتانيوم.الهاتف مقاومة للغبار والماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.الهاتف مزود بقلم الـ S Pen.شاشة الهاتف مسطحة بمساحة 6.9 بوصة وجودة 1440×3120 بكسل.تصل إضاءة الشاشة إلى نحو 2600 شمعة.يأتي الهاتف بثلاث إصدارات مختلفة.الهاتف يحتوي على. معالج نواة من نوع Snapdragon 8 Elite بتكنولوجيا الـ 3 نانو.يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2.الهاتف مزود بكاميرا رباعية خلفية الأولى بدقة 200 ميجا بكسل والثانية بدقة 10 ميجا بكسل والثالثة بدقة 50 مجيا بكسل، أما الرابعة بدقة 50 ميجا بكسل ومزودة بفلاش من نوع ليد.يدعم الهاتف خاصية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K.يدعم الهاتف خاصية عزل الصوت الخارجي والضوضاء.الهاتف مزود بلوتوث من إصدار 5.4.بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.وتختلف أسعار هاتف سامسونج جالاكسي S25 Ultra من دولة لأخرى وحسب المساحة الخاصة بكل إصدار، وهي كالآتي:النسخة 256 جيجا و12 جيجا رام يصل سعر الهاتف العالمي نحو 1300 دولار أمريكي.في المملكة العربية السعودية. يصل سعر الهاتف للنسخة 512 جيجا بايت و12 جيجا رام نحو 5400 ريال سعودي.دولة الإمارات العربية المتحدة يصل سعر الهاتف للنسخة 512 جيجا بايت و12 جيجا رام نحو 5100 درهم إماراتي.جمهورية مصر العربية يتراوح سعر الهاتف ما بين 80 إلى 100 ألف جنيه مصري.