طال انتظارها.. "واتس آب" يطور ميزة جديدة

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الخبراء في "ميتا" يطورون ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي "واتس آب" بمشاركة "تحديثات الحالة" الخاصة بهم على التطبيق مع حساباتهم وصفحاتهم على "إنستغرام" و"فيسبوك".وسيتمكن المستخدم من تفعيل هذه الميزة من خلال ربط حساب "واتس آب" مع حسابات "إنستغرام" "وفيسبوك" باستخدام Accounts Center التابعة لـ "ميتا".وأشارت "ميتا" إلى أن ربط أن هذه الميزة وربط الحسابات الإلكترونية للتطبيقات المذكورة لن يؤثر على ميزات الأمان الرئيسية في "واتس آب"، وستبقى بيانات هذا التطبيق والرسائل فيه مشفّرة.ويتم اختبار ميزة جديدة أيضا لتطبيق "واتس آب" تسمح لمستخدمي التطبيق بإضافة الموسيقى إلى الصور ومقاطع الفيديو التي ينشروها عبر خاصية "الحالة" في التطبيق، وتتاح هذه الميزة بشكل اختباري حالي لبعض مستخدمي التطبيق، ومن المفترض أن تتاح لجميع المستخدمين خلال الأشهر القليلة القادمة.