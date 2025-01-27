دفعة جديدة من "المليونيرات" في 2024: صمموا "ألعابا للهواتف" وحققوا 5 مليار دولار!

وبحسب البيانات، فإن 442 تطبيقا الكترونيا أنشئ عام 2024، حقق إيرادات بلغت مليون دولار، بينما هناك اكثر من 500 تطبيق ولعبة قديمة حققت مليون دولار أيضا، في تصور واضح عن مدى ربحية وصعود التطبيقات الجديدة مقارنة بالقديمة.وتظهر البيانات أن 20% من الدفعة الجديدة من أصحاب الملايين كانوا من منشئي التطبيقات بينما كان 80% منهم هم من منشئي الألعاب.وسيطرت تطبيقات الدراما القصيرة والذكاء الاصطناعي على القائمة من ناحية التطبيقات، وتشير التقديرات الى ان الدفعة الجديدة من أصحاب الملايين حققت 117 مليون دولار من الإيرادات الإجمالية من متجر التطبيقات في عام 2024 بمتوسط 1.3 مليون دولار لكل تطبيق.ومع ذلك، حققت الألعاب أرقامًا أعلى بكثير، حيث أظهرت دراسة استخبارات التطبيقات أن أصحاب الملايين الجدد سيحققون إيرادات إجمالية بقيمة 4.8 مليار دولار في عام 2024.أكثر من نصف أصحاب الملايين الجدد كانوا من تقمص الأدوار (55%)، وجاءت الألعاب غير الرسمية وألعاب المغامرات في المركز الثاني بنسبة 20% لكل منهما، بينما احتلت الإستراتيجية والحركة المركز الخامس.