"واتساب" تتهم شركة إسرائيلية: تتجسس على عشرات المستخدمين

نيوز – تكنولوجيا

ذكر في "واتساب"، إن شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن "واتساب، التابعة لشركة ميتا، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك".

وقالت الشركة في بيان إنها "ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية".

ووفق المسؤول فإن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.

وأحجم المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، وقال فقط إن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات المدني والإعلام.

وأضاف أن واتساب "عرقلت" منذ ذلك الحين محاولة التسلل.

وامتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد واتساب من أن باراغون هي المسؤولة عن عملية الاختراق.

وقال إنه تم إبلاغ أجهزة إنفاذ و"شركاء القطاع" بعملية الاختراق، لكنه لم يخض في تفاصيل.