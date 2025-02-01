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"واتساب" تتهم شركة إسرائيلية: تتجسس على عشرات المستخدمين
تكنولوجيا
2025-02-01 | 03:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
484 مشاهدة
السومرية
نيوز – تكنولوجيا
ذكر
مسؤول
في "واتساب"، إن شركة باراغون سولوشنز الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.
وأضاف المسؤول لـ"رويترز" أن "واتساب، التابعة لشركة ميتا، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك".
وقالت الشركة في بيان إنها "ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية".
ووفق المسؤول فإن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.
وأحجم المسؤول عن تحديد هوية المستهدفين أو مكانهم، وقال فقط إن الأهداف شملت عددا غير محدد من شخصيات
المجتمع
المدني والإعلام.
وأضاف أن واتساب "عرقلت" منذ ذلك الحين محاولة التسلل.
وامتنع المسؤول عن مناقشة كيفية تأكد واتساب من أن باراغون هي المسؤولة عن عملية الاختراق.
وقال إنه تم إبلاغ أجهزة إنفاذ
القانون
و"شركاء القطاع" بعملية الاختراق، لكنه لم يخض في تفاصيل.
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