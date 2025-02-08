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تيك توك تلتف على القيود الأميركية.. حمل التطبيق عبر هذه الطريقة
تكنولوجيا
2025-02-08 | 02:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
243 مشاهدة
السومرية
نيوز – تكنولوجيا
اعلنت "تيك توك"، إنها ستسمح لمستخدمي أندرويد في
الولايات المتحدة
بتحميل تطبيقها واستخدامه من خلال أدوات على موقعها الإلكتروني.
ويعتبر هذا الإعلان، محاولة للالتفاف على القيود المفروضة على تطبيق المقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".
ولم تُعد "آبل" و"غوغل" تطبيق "تيك توك" إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما منذ سريان قانون أمريكي في 19 كانون الثاني يطالب شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر.
ووقع الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب، الذي تولى منصبه في اليوم التالي لدخول
القانون
حيز التنفيذ، على أمر تنفيذي يقضي بتعليق تطبيق
القانون
لمدة 75 يوما.
وقال
ترامب
إنه يجري محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء "تيك توك"، ومن المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل التطبيق هذا الشهر.
ويضم التطبيق حوالي 170 مليون مستخدم أمريكي.
ووقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يوم الاثنين يأمر بإنشاء صندوق ثروة سيادي في غضون العام المقبل من أجل إمكانية شراء "تيك توك".
ويحذر المسؤولون الأمريكيون من خطر إساءة استخدام بيانات الأمريكيين في ظل ملكية "بايت دانس" للتطبيق.
ويعارض المدافعون عن حرية التعبير حظر "تيك توك" بموجب قانون أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ووقعه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وتقول الشركة إن المسؤولين الأمريكيين أخطأوا في تقييم علاقتها بالصين، مشيرة إلى أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدمين يتم تخزينها في
الولايات المتحدة
على خوادم سحابية تُديرها أوراكل، وأن قرارات الإشراف على المحتوى للمستخدمين الأمريكيين تُتخذ أيضا في
الولايات المتحدة
.
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