مشروع سعات "الترانزيت" من شركة iq: خطوة لنقل العراق إلى محطة ربط دولية!

تتبنى شركة آي كيو مشروع الترانزيت الذي سيحول الى محطة ربط بين اوروبا واسيا والخليج بفضل كابلات تمتاز بسهولة صيانتها فضلا عن السرعة في نقل البيانات، مما سيعزز مكانة في عالم الخدمات الرقمية، سيما أنه سيحول البلاد الى محطة ربط دولية.مسؤولون في الشركة يتحدثون للسومرية في عن هذا المشروع الضخم! شاهدوا التقرير!