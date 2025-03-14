معلومات عن تغلب آيفون 17 برو على الحرارة

نيوز – تكنولوجيا

تأتي أحدث شائعة حول تحديث تصميم سلسلة آيفون 17 القادمة أن هاتفي آيفون 17 برو و17 برو سيحتويان على غرف تبريد سائلة لتحسين تبديد الحرارة. ويأتي هذا بعد تقريرين سابقين أفادا أيضًا بأن أجهزة التبريد هذه ستُقدم حصريًا في آيفون 17 برو .

وعند الأخذ في الاعتبار مشاكل ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون السابقة، تبدو إمكانية بناء أبل لغرف تبريد سائل داخل طرازات آيفون 17 برو منطقية.

وحتى أن بعض التسريبات تؤكد أن هاتفي 17 برو و17 برو سيستخدمان تجويفًا بخاريًا لتبديد الحرارة.

الأمر الذي سيسمح بإدارة حرارية أقوى لشريحة A19 Pro لتتمكن من التعامل مع الحمل العالي دون أن يؤثر ذلك على عملها.

مع العلم أن العديد من مستخدمي آيفون 16 برو أفادوا أن الهاتف سيسخن نتيجة التبديل بين التطبيقات، وخاصة تطبيقات العمل، وأن شريحة A18 Pro المدمجة في الهاتف سلاح ذو حدين، فهي توفر أداءً مثاليًا من جهة، ولكنها لا تزال تُسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف من جهة ثانية بغض النظر عن عدد التطبيقات التي تستخدمها في وقت واحد. وبينما يساعد هيكل الألومنيوم المغطى بطبقة من الجرافيت على تبديد الحرارة من داخل الهاتف بكفاءة أكبر، ولكن حتى في هذه الحالة، سيظل الهاتف ساخنًا لأن زجاج الشاشة لا يُوصل الحرارة جيدًا.

مشكلة ارتفاع الحرارة

من ناحية أخرى، لم تكن مشكلة ارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون 15 Pro مرتبطة بتصميمه بقدر ما كانت مرتبطة بالبرمجيات، حيث صرّحت أبل بأن تطبيقات الجهات الخارجية هي التي تسببت في ارتفاع درجة حرارة الهاتفين أثناء التشغيل.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة تحديثات برمجية لكلا الهاتفين لمعالجة هذه المشكلة.

لذلك، إذا كانت طرازات آيفون 17 Pro مزودة بغرف تبريد سائلة، فلن تواجه أي مشاكل ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسبوع الأول تقريبًا من الاستخدام. ولكن بعد ذلك، علينا الانتظار لنرى ما ستؤول إليه الأمور لاحقًا.