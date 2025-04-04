بعد 10 أيام.. انطلاق رحلة نسائية الى الفضاء تستغرق 10 دقائق فقط

شركة بلو اوريجين، والمملوكة للملياردير ، مؤسس شركة امزون، ستطلق رحلتها البشرية الـ11 الى ، في 14 ابريل الجاري، وستكون الرحلة بطاقم نسائي بالكامل، تضم 6 نساء مؤثرات، وتستغرق الرحلة 10 دقائق فقط على متن صاروخ نيو شيبارد.وستغادر المركبة الفضائية الأرض من موقع الإطلاق الأول في غرب في 14 أبريل 2025 متجها فوق خط كارمان، وهو الحدّ الوهمي بين الأرض والفضاء، في مهمة تهدف الى إلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم واستكشاف .ستضم الرحلة ، وهي مغنية وناشطة في مجال الأعمال الخيرية، فضلا عن لورين ، وهي صحفية وكاتبة أمريكية تبلغ من العمر 55 عاما وهي خطيبة بيزوس، كما ستضم الرحلة باو عالمة صواريخ سابقة في ناسا ورائدة أعمال، عملت لسنوات على تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من اصل باهامي.المرأة الرابعة في الرحلة ستكون نغوين، وهي ناشطة ورائدة فضاء، وستكون أول امرأة فيتنامية تسافر إلى الفضاء، كما ستكون جايل كينغ في الرحلة أيضا وهي صحفية إذاعية في نيوز، ومقدمةٌ مشاركةٌ لبرنامج "صباح سي بي إس"، فضلا عن كيريان فلين وهي منتجة أفلام أمريكية.