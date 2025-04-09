نداء سريع لمستخدمي هواتف أندرويد

وكشفت غوغل عبر منصاتها الرسمية اكتشاف خبراء الأمن السيبراني لثغرتين أمنيتين خطيرتين في نظام أندرويد، تم استغلالهما فعليا من قبل قراصنة الإنترنت لاختراق الأجهزة الذكية.وتبعا لغوغل فإن الثغرة البرمجية الأولى، والتي تحمل "CVE-2024-53197"، كانت تستغل من قبل قراصنة الإنترنت للقيام بهجمات (zero day) السبرانية، واكتشفها خبير في مؤسسة Amnesty International، واستعملت لاختراق الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد.أما الثغرة الثانية التي حذّرت منها غوغل فتحمل "CVE-2024-53150"، وقال الخبراء إنها اكتشفت في نواة نظام أندرويد، لذا تنصح غوغل أصحاب أجهزة أندرويد بتحديث نظام أجهزتهم فورا.وأشار موقع TechRadar إلى عدم تقديم تفاصيل من قبل غوغل ومؤسسة Amnesty International المختصة بالأمن السيبراني حول التغرات البرمجية المذكورة، ولكن بعد فترة من اكتشاف هذه الثغرات أشار مطورو أنظمة أندرويد إلى أن الثغرتين تسمحان باختراق الهواتف عن بعد، وخلصت غوغل إلى أنه "ونظرا لطبيعة نظام أندرويد المفتوحة المصدر، يتعين على كل شركة مصنعة للهواتف أن تطلق تحديثات لأنظمة تشغيل هواتفها بنفسها".وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل أطلقت الشهر الماضي أيضا تحديثا لأنظمة iOS بعد اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة يمكن من خلالها اختراق هواتف آيفون، كما أعلنت عن إصلاح بعض الثغرات البرمجية في أنظمة تشغيل حواسبها المحمولة.