ولادة اول طفل في العالم بتلقيح "الذكاء الاصطناعي"

وتقول المجلة ان هذا النظام سيحل محل العملية اليدوية التقليدية لحقن الحيوانات المنوية داخل البويضات مباشرة، حيث استخدم الحقن المجهري منذ تسعينيات الماضي والذي يتطلب عادة اجراءه يدويا من قبل اخصائيي اجنة ماهرين.وتشير المجلة، ان النظام الجديد ابح الان قادرا على تنفيذ جميع الخطوات الـ23 لعملية الحقن المجهري دون الحاجة الى تدخل بشري، وذلك إما من خلال أو التحكم الرقمي عن بعد.وولد الطفل الذكر في غوادالاخارا بالمكسيك، بعد ان حملت المرأة البالغة من العمر 40 عاما باستخدام الالية الجديدة، عقب فشل محاولات سابقة للتلقيح الاصطناعي اليدوي، حيث نجح تخصيب 4 بويضات من اصل 5 بويضات تم تلقيحها.قال الدكتور كوهين على العملية: "قد يغير هذا النظام الجديد الطريقة التي نجري بها عمليات التلقيح الصناعي، فهو يوفر مزيدًا من الاتساق، ويقلل من الضغوط على العاملين في ، وقد يحسن حتى من بقاء البويضات".واستغرقت العملية 9 دقائق و56 ثانية لكل بويضة، وهي مدة أطول بقليل من الحقن المجهري اليدوي التقليدي نظرًا لطبيعته التجريبية، مع ذلك يتوقع المختصون ان العمليات المستقبلية ستكون اسرع بكثير.وأشار الدكتور تشافيز باديولا إلى أن هذا النظام هو الأول من نوعه الذي يقوم بأتمتة كل خطوة من خطوات عملية الحقن المجهري، بما في ذلك اختيار الحيوانات المنوية باستخدام .