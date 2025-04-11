لهذا السبب.. اسعار أيفون قد ترتفع بنسبة 90%

وذكر محللو البنك، بقيادة وامسي موهان، في مذكرة موجهة للعملاء أن "ارتفاع تكاليف العمالة في وحده قد يرفع تكلفة (أيفون) بنسبة 25%"، مشيرين إلى وجود عوامل أخرى قد تسهم في زيادة أكبر للتكاليف.وأوضح المحللون أن "أبل" يمكنها الاستعانة بعمالة محلية لأغراض التجميع، غير أن "جزءاً كبيراً" من المكونات سيظل يُجمع في ثم يُنقل إلى . وإذا فُرضت رسوم جمركية بالمثل على تلك الواردات، فقد ترتفع التكلفة الإجمالية للجهاز بنسبة 90% أو أكثر، بحسب تقديراتهم.تأتي هذه التقديرات في وقت تتصاعد حدة الحرب التجارية بين أميركا والصين. حيث رفعت ترمب الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%، بعد تعليق رسوم مماثلة على دول أخرى لمدة 90 يوماً.في المقابل، فرضت رسوماً انتقامية 84% على البضائع الأميركية.رغم التحديات، ارتفعت أسهم "أبل" بأكثر من 10%، محققة أفضل أداء يومي منذ يوليو 2020. إلا أن السهم واجه ضغوطاً خلال العام الجاري، مع تراجعه بنسبة 23% منذ بداية العام، وانخفاضه 14% منذ إعلان ترمب عن الرسوم مطلع أبريل، ما أدى إلى محو نحو 479 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.وكانت "روزنبلات سيكيوريتيز" (Rosenblatt Securities) حذرت الأسبوع الماضي من أن الرسوم الجمركية قد "تنسف" السهم، بينما خفّض دان آيفز من "ويدبوش" (Wedbush)، المعروف بتفاؤله تجاه قطاع التكنولوجيا، السعر المستهدف لسهم "أبل"، واصفاً الصراع التجاري بـ"الكارثة الكاملة" للشركة.وقد أدى القلق من ارتفاع الأسعار إلى تهافت المستهلكين على شراء هواتف "أيفون" خلال نهاية الأسبوع الماضي.