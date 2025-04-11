استخدموا كتبه لتدريب الذكاء الاصطناعي.. سياسي شهير يقاضي "ميتا"

في هذا الإطار، يزعم الكاتب والسياسي غيري آدامز، أن "ميتا" قد استخدمت سبعة من كُتبه في تدريب نماذج دون علمه، مُنتهكةً حقوق الطبع والنشر، الأمر الذي يستدعي مُقاضاتها.وقال آدامز، بحسب ما نشرته "الغارديان" البريطانية، إن أدرجت كتبه ضمن مجموعة واسعة من مواد حقوق النشر لتطوير أنظمة الخاصة بها، مُضيفاً: "استخدمت ميتا العديد من كتبي دون إذني، وقد وضعتُ الأمر بين يدي محامي".وبحسب بيان نشره حزب الجمهوري ، فإن كُتب زعيمه السابقة: لغيري، وقبل الفجر؛ ومذكرات السجن، والقفص ؛ وتأملات حول عملية السلام في الشمالية، والأمل والتاريخ؛ ومذكرات أخرى، وكتاب طبخ ومجموعة قصص قصيرة.ويعد آدامز أحدث مؤلف ينضم إلى ردة الفعل العنيفة ضد الشركة الأم لفيس بوك وإنستغرام وواتساب.في يناير (كانون الثاني)، قدمت مجموعة من المؤلفين ملفاً إلى المحكمة الأمريكية زعموا فيه أن وافقت على استخدام "Library Genesis"، وهي "مكتبة ظل" تُعرف باسم "LibGen"، وتحتوي على أكثر من 7.5 مليون كتاب.