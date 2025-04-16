"أبل" تجري تغييراً ثورياً على شاشة هواتف آيفون الجديدة

ويشير هذا إلى إدخال تغييرات مباشرة على مستوى الشاشة؛ للاحتفال بذكرى مرور 20 عاماً على إطلاق أول جهاز في هذه السلسلة.ويقول المحرر التقني في موقع "بلومبرغ" إن من المتوقع أن تحصل إصدارات "برو" (Pro) من هواتف آيفون القادمة في 2026 أو 2027 على تصميم للجزيرة التفاعلية (Dynamic Island)، وذلك ضمن جهود "أبل" لنقل المزيد من مكونات الواجهة الأمامية إلى أسفل الشاشة.ولم يتضح بعد ما إذا كانت كاميرا السيلفي (الأمامية) أو "نظام التعرف على الوجه" (Face ID) المتمثل في نظام TrueDepth هو الذي سيُنقل أولاً.من جانبه، قال محلل صناعة الشاشات روس يونج إن من المقرر حالياً وصول مكونات Face ID أسفل الشاشة في عام 2026.وبالتالي، فإن نظام Face ID المدمج تحت الشاشة قد يظهر لأول مرة في هواتف آيفون 18 برو، وآيفون 18 برو خلال العام المقبل.