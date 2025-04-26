"أبل" تتخذ الهند بديلاً عن الصين في تصنيع أجهزة أيفون

ويتطلب تحقيق هذا الهدف من "أبل" مضاعفة إنتاجها من أجهزة "أيفون" في الهند تقريباً، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم عند تداول خطط داخلية. وتبيع "أبل" أكثر من 60 مليون جهاز "أيفون" سنوياً في السوق الأميركية.وتُعد هذه الخطة أحدث مؤشر على تسريع "أبل" ومورديها لتحولهم من إلى الهند، وهي عملية بدأت عندما تسببت إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب جائحة "كوفيد" في تعطيل الإنتاج بأكبر مصانعها.وتسهم الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي ترمب، إلى جانب التوترات بين وواشنطن، في دفع "أبل" إلى تعزيز هذا التحول.ولم يرد ممثلو "أبل" في الهند فوراً على طلب للتعليق. كانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" ذكرت في وقت سابق أن هدف "أبل" يتمثل في أن تأتي كافة أجهزة "أيفون" المبيعة في من الهند بنهاية عام 2026.وكانت "بلومبرغ نيوز" نشرت سابقاً تقريراً يفيد بأن "أبل" تخطط لإعطاء أولوية متزايدة لأجهزة "أيفون" المنتجة ضمن سلسلة الإمداد من أجل تلبية الطلب الأميركي.