ميزة جديدة في "جيميل" تثير القلق

ويتم الإبلاغ باستمرار عن تهديدات الجديدة والمتطورة، بينما تستجيب غوغل بتحديثات أمنية لمواجهتها.مع ذلك، قد تؤدي بعض التحديثات التي طالما انتظرها المستخدمون المتحمسون إلى امتداد خطر الهجوم إلى أبعد من مجرد مستخدمي جيميل. وهذا هو تحذير خبراء الأمن السيبراني مع طرح غوغل للتشفير الشامل لجيميل.وبشكل عام، لا يمكن اعتبار إضافة التشفير إلى منصة إلا لمن يقدرون الأمان والخصوصية، لكن المشكلة تكمن في طريقة عمل خدمة التشفير هذه.فإذا أرسلتَ رسالة بريد إلكتروني مُشفّرة إلى مستخدم جيميل، فسيتم فك تشفيرها تلقائيًّا في الوارد الخاص به، وهنا لا توجد مشكلة.أما إذا لم يكن المستلم مستخدمًا لجيميل، فسيتم تقديم دعوة له لعرض البريد الإلكتروني ضمن إصدار مُقيّد من جيميل، باستخدام حساب ضيف Google Workspace.وبينما لا يكون المستخدمون على دراية تامة بالشكل الدقيق للدعوة ، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للنقر على دعوة مزيفة.ولا يقتصر الأمر على إضافة ميزة التشفير الشامل التي قد تُمكّن الجهات الخبيثة من مهاجمة مستخدمي البريد الإلكتروني مُتنكرةً في صورة مراسلات جيميل حقيقية.فانتحال شخصية غوغل تنتشر أيضًا بين أولئك الذين يستخدمون الحيل والمكر لسلب بيانات اعتماد حساب جيميل .وهذا ما أصبح يُعرف باسم هجوم استدعاء جيميل الذي تجاوز أنظمة الحماية والمنصات الخاصة بغوغل، وأرسل تنبيهًا أمنيًّا مزيفًا من نطاق غوغل حقيقي وشرعي تمامًا، يؤدي في النهاية إلى اختراق الحساب.