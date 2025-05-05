واتساب يتوقف عن العمل في هواتف أيفون القديمة

وطبقًا لبيان الشركة، فإن الأجهزة المتأثرة تشمل هواتف 5s وiPhone 6 وiPhone 6 ، والتي تعمل بإصدار iOS 15.1 أو ما دونه، حيث لم تعد هذه الإصدارات تلبي الحد الأدنى من متطلبات الأمان التي يفرضها التطبيق.ولا يزال واتساب يعمل على أجهزة آيفون التي تستخدم نظام iOS 12 أو أحدث، لكن مستخدمي الإصدارات الأقدم سيواجهون توقفًا تامًا في إمكانية استخدام التطبيق بدءًا من اليوم.وتوصي ميتا المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على هذه الهواتف القديمة بالانتقال إلى أجهزة أحدث لضمان استمرار الوصول إلى خدمات واتساب دون انقطاع.