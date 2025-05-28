"واتس آب" يستجيب لمستخدمي الآيباد

وبهذا الإطلاق، أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة "آيباد" إرسال الرسائل واستقبالها والمشاركة في المحادثات الجماعية تماما كما يفعلون عبر الهواتف الذكية، مع تجربة استخدام محسّنة تلائم الشاشة الأكبر.وأكدت شركة "ميتا"، المالكة لـ " "، أن هذا التطبيق كان من أكثر الميزات المطلوبة، مشيرة إلى أنه بات متاحا الآن لمعظم أجهزة "آيباد" الحديثة عبر متجر التطبيقات، بحسب " ".وفي السابق، لم يكن "واتس آب" يعمل إلا على جهاز واحد، وكانت نسخة الويب مجرد امتداد لتطبيق الهاتف، ما استدعى بقاء الهاتف قيد التشغيل ومتصلا بالإنترنت. ومع إطلاق ميزة دعم الأجهزة المتعددة في عام 2020، بدأت التكهنات تزداد حول إمكانية تطوير نسخة مخصصة للأجهزة اللوحية، وهو ما تحقق أخيرا.ويقدم التطبيق الجديد جميع ميزات نسخة الهاتف، بالإضافة إلى بعض التحسينات البصرية التي تناسب شاشة "آيباد". وأوضحت "ميتا" أن هذا الإطلاق يمثل "مجرد البداية"، دون أن تفصح عن المزايا الإضافية المرتقبة في المستقبل.ومن بين أبرز الميزات التي يدعمها التطبيق ميزة "قفل الدردشة"، التي تتيح حماية المحادثات بكلمة مرور أو بصمة الإصبع، ما يوفر خصوصية إضافية، خاصة على الأجهزة التي يستخدمها أكثر من شخص.وفي سياق متصل، استمرت شركة "ميتا" لسنوات في مطالب إطلاق تطبيق مخصص لـ "إنستغرام" على "آيباد"، وهو ما كان يبرره مسؤولو الشركة بأنه ليس ضمن الأولويات. إلا أن تقارير حديثة أشارت إلى أن الشركة بدأت مؤخرا العمل على نسخة من "إنستغرام" لأجهزة "آيباد"، فيما يبدو أنه استجابة للنجاح المتزايد لمنافسين مثل " ".