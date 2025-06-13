الأسطورة المتجددة: جيب جراند شيروكي الجديد في ضيافة "ماكينة"

هذه المركبة التي طالما عُرفت بقدرتها الفائقة على اقتحام الطرقات الوعرة، تعود اليوم بحلّة أكثر جرأة وأناقة، مع تصميم خارجي يفرض هيبته وتقنيات داخلية تعكس أعلى مستويات الراحة والرفاهية، تمامًا كما تليق بالفخامة الأمريكية الأصيلة.في هذه التي عُرضت برعاية #Jeep، تم تسليط الضوء على أبرز مميزات الـSUV المتجددة، من أنظمة الأمان الذكية إلى تفاصيل المقصورة الداخلية التي تجمع بين الحرفية العالية والتكنولوجيا المتطورة، ما يجعل القيادة تجربة يومية سلسة، دون التنازل عن الأداء القوي على مختلف أنواع التضاريس.كل تفصيل في جراند شيروكي الجديد يروي حكاية: من تاريخ عريق بدأ منذ عقود، إلى رؤية مستقبلية تواكب تطلعات عشاق المغامرة والفخامة على حد سواء. وفي "ماكينة"، عاش المشاهدون هذه التجربة المميزة لحظة بلحظة.لا تفوّتوا الحلقات القادمة من برنامج "ماكينة" كل يوم جمعة الساعة 7 مساءً، حيث ينتقل بكم فرنسوا حبشي بين أبرز المركبات وأحدث الابتكارات في عالم السيارات.جيب جراند شيروكي الجديد… عندما تلتقي القوة بالرفاهية، ويصنع التصميم الجريء فصلاً جديدًا في أسطورة القيادة.