"ميتا" تثير قلقاً واسعاً.. الذكاء الاصطناعي يطلع على الصور المخزونة بهاتفك

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. اعتقال شخص سرق نصف مليار دينار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531627-638867243389698959.jpg
"ميتا" تثير قلقاً واسعاً.. الذكاء الاصطناعي يطلع على الصور المخزونة بهاتفك
تكنولوجيا
2025-06-28 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
42 شوهد
السومرية نيوز
- تكنولوجيا
أثارت شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك قلقاً واسعاً بشأن الخصوصية بعد اختبارها ميزة جديدة تتيح الوصول إلى الصور المحفوظة في هواتف المستخدمين حتى لو لم يتم نشرها على المنصة.
الميزة الجديدة تأتي بهدف استخدام الصور المحفوظة على حسابات وأجهزة المستخدمين في توليد محتوى بصري عبر تقنيات
الذكاء الاصطناعي
.
الميزة الجديدة تظهر تلقائيًا عند محاولة المستخدم إنشاء "قصة جديدة" على تطبيق
فيسبوك
، حيث تُعرض له شاشة تطلب تفعيل خيار "المعالجة السحابية"، والذي يُمكّن فيسبوك من تقديم "اقتراحات إبداعية" مبنية على صوره الشخصية، وفقًا لما أورده موقع
techcrunch
المتخصص في
أخبار التكنولوجيا
.
وبالضغط على "السماح"، يمنح المستخدم التطبيق حق الوصول المستمر إلى ألبوم الصور على هاتفه، ما يتيح رفع الوسائط تلقائيًا إلى خوادم ميتا، وتحليلها بناءً على بيانات تتضمن التوقيت والموقع والمحتوى البصري للصورة، بما يشمل وجوه الأشخاص وعناصر الخلفية.
ورغم تأكيد فيسبوك أن هذه الاقتراحات لا تُستخدم لأغراض الإعلانات، فإنها ستكون مرئية فقط لصاحب الحساب، وأن الغرض منها هو إنتاج صور معدّلة، وملخصات، ومقترحات لمواضيع تصوير جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن الميزة تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن النطاق الحقيقي لاستخدام هذه البيانات.
ووفقًا لشروط خدمة الذكاء الاصطناعي التي يوافق عليها المستخدم ضمنيًا بمجرد تفعيل الميزة، يحق لميتا استخدام وتحليل الصور بما في ذلك ملامح الوجه، و"الاحتفاظ" بالمعلومات الشخصية التي يتم مشاركتها كمدخلات أو ملاحظات أو أي محتوى آخر، وذلك لتخصيص مخرجات الذكاء الاصطناعي لاحقًا.
كما تسمح الشروط ذاتها بمراجعة تفاعلات المستخدم مع النظام، بما في ذلك المحادثات التي قد تخضع لتدقيق بشري، دون تحديد دقيق لما تعتبره الشركة "معلومات شخصية"، وهو ما يزيد من حدة المخاوف المتعلقة بالشفافية.
ويبدو أن ميتا مثل غيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، تسعى إلى استغلال أي فرصة لتعزيز قدراتها في سباق الذكاء الاصطناعي، حتى وإن اقتضى الأمر التوسع في استخدام صور شخصية لم تُنشر بعد.
إذ قد يمنحها هذا الوصول ميزة تنافسية فريدة، عبر تغذية خوارزمياتها بصور وبيانات أكثر واقعية وتنوعًا.
وبرغم أن هذه الميزة لم تثر حتى الآن موجة اعتراضات واسعة، فإنها تضع المستخدمين مجددًا في قلب معادلة غير متوازنة: مزايا إبداعية من جهة، وتهديدات خصوصية صامتة من جهة أخرى.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مخاوف من الذكاء الاصطناعي على "ميتا": أدوار عاطفية وجنسية مع القُصَّر!
12:37 | 2025-04-29
الذكاء الاصطناعي يلتهم الطاقة.. هل حان وقت القلق؟
09:37 | 2025-05-05
استخدموا كتبه لتدريب الذكاء الاصطناعي.. سياسي شهير يقاضي "ميتا"
07:50 | 2025-04-11
لمنافسة ChatGPT.. ميتا تطلق تطبيق ذكاء اصطناعي مستقلاً
12:29 | 2025-04-29
ميتا
الذكاء الاصطناعي
خصوصية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
دوليات
34.83%
09:29 | 2025-06-27
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
09:29 | 2025-06-27
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
27.5%
03:45 | 2025-06-28
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-06-28
بعد تضارب الحقائق.. هل تم منع مراسم عزاء محرم في السيدة زينب "ع" بسوريا؟
دوليات
21.63%
01:45 | 2025-06-28
بعد تضارب الحقائق.. هل تم منع مراسم عزاء محرم في السيدة زينب "ع" بسوريا؟
01:45 | 2025-06-28
إسرائيل تعد "خطة تنفيذية ضد إيران"
دوليات
16.04%
12:11 | 2025-06-27
إسرائيل تعد "خطة تنفيذية ضد إيران"
12:11 | 2025-06-27
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
الأكثر مشاهدة
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
Biotic
التخلّص من الكرش - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
حصاد السومرية
حـ.رب تغير الخرائط.. ثقل الصدر يطأ الشارع من جديد - حلقة ١٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
العراق في دقيقة
27-06-2025 | 2025
13:00 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-27
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
عشرين
حـ روب المنطقة .. الحضور السياسي والبعد العقائدي - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
اخترنا لك
دون إنفاق المال.. خطوات بسيطة لتسريع أداء الأجهزة التقنية
09:34 | 2025-06-28
ميزة جديدة من "واتسآب" لمتابعة المحادثات دون قراءتها بالكامل
04:06 | 2025-06-28
ميزة جديدة في واتساب.. تعرف عليها
02:19 | 2025-06-27
ثورة تقنية في واتساب.. الذكاء الاصطناعي سيلخص المحادثات الطويلة
12:17 | 2025-06-26
«روبوتاكسي» ذاتية القيادة: انحراف عن المسار وتجاوز للسرعة... تسلا تفشل في اختبارها الأول!
07:51 | 2025-06-25
متى سيظهر الذكاء الاصطناعي "القوي"؟.. هذا تأثيره على البشرية
21:54 | 2025-06-23
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.