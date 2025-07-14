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ماسك: الذكاء الاصطناعي سيفوق القدرات الفكرية للإنسان
تكنولوجيا
2025-07-14 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
249 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
يعتقد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي
إيلون ماسك
أن
الذكاء الاصطناعي
سيتفوق على القدرات الفكرية لأي إنسان في أي مجال خلال أقل من عامين فقط.
جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك بحسابه الرسمي على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث تابع: "
الذكاء الاصطناعي
أذكى بكثير من معظم البشر، ولكنه ليس أذكى منهم في أي مجال. إلا أن هذا سيحدث، ومن المرجح أن يصبح أذكى من أي إنسان في أي مجال خلال أقل من عامين، وأذكى من جميع البشر مجتمعين في حوالي 5 سنوات من الآن".
ووفقا لماسك، من الضروري ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي "مركزا إلى أقصى حد على إيجاد الحقيقة".
وكان مساك قد أعرب عن ثقته،
ديسمبر
الماضي، في أن الذكاء الاصطناعي سيتجاوز ذكاء جميع البشر بحلول عام 2030.
وفي وقت سابق من مارس من نفس العام قال إنه بحلول عام 2025 سيكون الذكاء الاصطناعي أذكى من أي إنسان، وبحلول عام 2029 سيتجاوز جميع البشر مجتمعين.
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