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ذكاء اصطناعي يدخل لعالم الجلدية.. اداة لتشخيص السرطان بالمناطق النائية
تكنولوجيا
2025-07-21 | 10:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
31 شوهد
طورت باحثة في جامعة اسكتلندية أدوات ذكاء اصطناعي يمكن أن تتيح للناس في المناطق النائية من العالم الوصول إلى تشخيصات سريعة للإصابة بسرطان الجلد، قد تنقذ حياتهم.
وصرحت تيس وات، طالبة
الدكتوراه
في جامعة هيريوت-وات في إدنبرة، والتي قادت مشروع تطوير هذه التقنية، بأن الهدف منها هو تمكين الكشف المبكر عن الأمراض الجلدية في أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع أطباء الجلد، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.
ويتضمن النظام قيام المريض بالتقاط صورة لجلده باستخدام كاميرا صغيرة مثبتة على جهاز "راسبيري بي" - وهو جهاز كمبيوتر محمول رخيص وموفر للطاقة، وقادر على تخزين كميات هائلة من المعلومات.
ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه الذي يجمع بين التشخيص الطبي باستخدام
الذكاء الاصطناعي
وخدمة المجتمعات النائية.
وأفاد فريق البحث بأن دقة الأداة التشخيصية تصل إلى 85%، لكنهم يأملون في زيادة هذه الدقة من خلال الوصول إلى المزيد من مجموعات بيانات الآفات الجلدية، بمساعدة أدوات آلية متطورة.
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