السعر والمواصفات.. تسريبات عن آيفون فولد القابل للطي

بطارية كبيرةأولًا، يبدو أن هاتف آيفون فولد القابل للطي سيحتوي على أكبر بطارية بين هواتف آيفون الأخرى حتى الآن، حيث تشير التسريبات إلى أن سعتها تتراوح بين 5000 و5500 مللي أمبير/ساعة.وللمقارنة، يأتي هاتف أبل، آيفون 16 برو ، الذي تم إطلاقه في أيلول الماضي، ببطارية بسعة 4685 مللي أمبير/ساعة.ومع ذلك، من المهم أن نرى كيف سيؤثر ذلك على عمر البطارية الفعلي بين عمليات الشحن؛ لأن الهاتف سيحتوي على شاشتين تحتاجان إلى تشغيل، وشاشة أكبر تُضيء عند فتحه قد يصل حجمها إلى 7.74 بوصة.سعر خياليليس من المستغرب أن يكون آيفون القابل للطي أغلى هاتف آيفون في التاريخ، متجاوزًا بكثير السعر الإبتدائي لهاتف آيفون 16 برو ماكس.وبحسب التقديرات، سيتخطى ثمن آيفون فولد رقم الـ2000 دولار أمريكي، لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي الأرقام النهائية التي ستعتمدها أبل عالميًّا.أبل تعتزم تغيير موقع شعارها في آيفون 17 بروفقد أشارت الشائعات السابقة إلى أن سعر هاتف آيفون القابل للطي سيتراوح بين 1800 و2500 دولار أمريكي، لكن مهما كان الرقم النهائي، فمن المؤكد أنك ستدفع ثمنًا باهظًا مقابل هذا الهاتف.وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أنه قبل أن نحصل على هاتف آيفون فولد القابل للطي، سنحصل في سبتمبر/أيلول المقبل على سلسلة هواتف آيفون 17، التي ستتضمن آيفون 17 Air الذي يقال إنه سيكون أنحف هاتف قدمته أبل حتى الآن.