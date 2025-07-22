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السعر والمواصفات.. تسريبات عن آيفون فولد القابل للطي
تكنولوجيا
2025-07-22 | 05:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
177 شوهد
السومرية نيوز
– تكنولوجيا
بينما نقترب أكثر فأكثر من أن يكون هاتف آيفون فولد القابل للطي جهازًا حقيقيًّا وليس مجرد شائعات، تشير تسريبات جديدة إلى أن الهاتف سيحقق رقمين قياسيين لسلسلة هواتف أبل الذكية حتى الآن.
بطارية كبيرة
أولًا، يبدو أن هاتف آيفون فولد القابل للطي سيحتوي على أكبر بطارية بين هواتف آيفون الأخرى حتى الآن، حيث تشير التسريبات إلى أن سعتها تتراوح بين 5000 و5500 مللي أمبير/ساعة.
وللمقارنة، يأتي هاتف أبل، آيفون 16 برو
ماكس
، الذي تم إطلاقه في أيلول الماضي، ببطارية بسعة 4685 مللي أمبير/ساعة.
ومع ذلك، من المهم أن نرى كيف سيؤثر ذلك على عمر البطارية الفعلي بين عمليات الشحن؛ لأن الهاتف سيحتوي على شاشتين تحتاجان إلى تشغيل، وشاشة أكبر تُضيء عند فتحه قد يصل حجمها إلى 7.74 بوصة.
سعر خيالي
ليس من المستغرب أن يكون آيفون القابل للطي أغلى هاتف آيفون في التاريخ، متجاوزًا بكثير السعر الإبتدائي لهاتف آيفون 16 برو ماكس.
وبحسب التقديرات، سيتخطى ثمن آيفون فولد رقم الـ2000 دولار أمريكي، لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي الأرقام النهائية التي ستعتمدها أبل عالميًّا.
أبل تعتزم تغيير موقع شعارها في آيفون 17 برو
فقد أشارت الشائعات السابقة إلى أن سعر هاتف آيفون القابل للطي سيتراوح بين 1800 و2500 دولار أمريكي، لكن مهما كان الرقم النهائي، فمن المؤكد أنك ستدفع ثمنًا باهظًا مقابل هذا الهاتف.
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى أنه قبل أن نحصل على هاتف آيفون فولد القابل للطي، سنحصل في سبتمبر/أيلول المقبل على سلسلة هواتف آيفون 17، التي ستتضمن آيفون 17 Air الذي يقال إنه سيكون أنحف هاتف قدمته أبل حتى الآن.
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