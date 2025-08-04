روبوت يلتحق ببرنامج دراسات عليا في جامعة صينية (صور)

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أفادت صحيفة South China Morning Post أنه في للذكاء الاصطناعي (شنغهاي، الصين)، قبل روبوت في جامعة لأول مرة في العالم، وسيمنح بطاقة طالب ويرسل إلى الفصول الدراسية.

وتشير صحيفة South China Morning Post إلى أن الروبوت Xueba 01 التحق ببرنامج الدراسات العليا لنيل درجة في الدراما والدراسات السينمائية، حيث سيتخصص في دراسة الأوبرا والثقافة الصينية. ومن المتوقع أن يكتب أطروحته العلمية بعد إتمام البرنامج الدراسي.





ويأمل المبتكرون أن يظهر "الروبوت الطالب" التزاما كاملا بالحضور وألا يتغيب عن أي محاضرة، وأن يحرص على تدوين الملاحظات بدقة، لا سيما وأن اسمه يترجم من الصينية إلى "طالب امتياز". ويأمل المبتكرون أن يظهر "الروبوت الطالب" التزاما كاملا بالحضور وألا يتغيب عن أي محاضرة، وأن يحرص على تدوين الملاحظات بدقة، لا سيما وأن اسمه يترجم من الصينية إلى "طالب امتياز".





وبحسب البروفيسورة يانغ، صرّح الروبوت قائلا: "إذا لم أحصل على تعليم عال، فسأُهدى إلى المتحف لأصبح أحد معروضاته. وهذا أمر رائع، لأنني سأصبح جزءا من تاريخ الفن". وبحسب البروفيسورة يانغ، صرّح الروبوت قائلا: "إذا لم أحصل على تعليم عال، فسأُهدى إلى المتحف لأصبح أحد معروضاته. وهذا أمر رائع، لأنني سأصبح جزءا من تاريخ الفن".

ولا يختلف مظهر الروبوت، الذي طورته شركة DroidUp Robotics بالتعاون مع جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، كثيرا عن زملائه من البشر، إذ يبلغ طوله 175 سنتيمترا، ووزنه 30 كيلوغراما، ويبدو أشبه بإنسان عادي. كما يتمتع بقدرة على التفاعل مع الآخرين والتعبير عن مشاعره، ليس فقط من خلال الكلام، بل أيضا عبر تغيرات في تعابير وجهه، وذلك بفضل طبقة من السيليكون الخاص تغطي وجهه.