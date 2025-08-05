محللو الأخبار والصحفيون.. قائمة بـ40 وظيفة سيحل محلها الذكاء الاصطناعي

وتتزامن هذه القائمة مع موجة من التسريحات الموسعة التي شهدتها الشركات التقنية الكبرى مثل التي أعلن مديرها التنفيذي اعتمادها على تقنيات في سبيل خفض العمالة الموجودة بها.كما أعلنت خلال الشهور الماضية فقدان 15 ألف وظيفة بسبب اعتمادها المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يجعل قائمة الشركات للوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر واقعية.ويوضح تقرير مايكروسوفت الوظائف التي يمكن أداءها باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية ودون الانتظار لظهور أي نماذج مستقبلية، ويقسم هذه الوظائف بناء على درجات للوظيفة الأقرب للذكاء الاصطناعي.وتأتي الوظائف الكتابية -ومنهم المترجمون والكتاب والمؤرخون- في مقدمة الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصاحبة النسبة الأعلى في القرب من مزايا الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن هذه الوظائف هي الأكثر عرضة للاستبدال.وتأتي وظائف المبيعات وخدمة العملاء في المرتبة الثانية مع الوظائف الأكثر ارتباطا بالذكاء الاصطناعي، ثم الوظائف المكتبية والعلمية المتعلقة بالحاسوب أو الأرقام بشكل عام.وعلى الرغم من أن مايكروسوفت أكدت أن وجود الوظائف في هذه القائمة لا يعني استبدالها مباشرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها معرضة لخطر الاستبدال بشكل كبير.وعلى صعيد آخر، أكد التقرير أن بعض الوظائف -مثل المتعقلة بالقطاع الصحي تحديدا- هي الأكثر أمنا من مخاوف الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الوظائف الحرفية التي تحتاج إلى مهارة يدوية لتنفيذ الأعمال.وتوضح قائمة مايكروسوفت أن التقييم الذي قامت به جرى حصرا على نماذج اللغة العميقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليا، لذا يمكن أن تظهر في المستقبل تهدد مجموعة أخرى من الوظائف.الوظائف الاكثر ارتباطا بالذكاء الاصطناعيوفيما يلي القائمة الكاملة للوظائف الأكثر ارتباطا بالذكاء الاصطناعي والمهددة بالخطر منه؛ من الأقرب للذكاء الاصطناعي إلى الأبعد عنه:المترجمون الفوريون والمترجمون التحريريونالمؤرخونمضيفو الطائراتمندوبو مبيعات الخدماتالكتاب والمؤلفونممثلو خدمة العملاءمبرمجو أدوات الليزرموظفو المبيعات عبر الهاتفوكلاء التذاكر وموظفو السفرالمذيعون ومقدمو الراديوالمندوبون العقاريونمعلمو إدارة المزارع والمنازلمسوقون عبر الهاتفموظفو الاستقبالعلماء السياسةمحللو الأخبار والمراسلون والصحفيونعلماء الرياضياتالكتاب التقنيونالمدققون اللغويون والمصححونالمضيفون والمضيفاتالمحررونمدرسو ، التعليم ما بعد الثانويأخصائيو العلاقات العامةالعارضون ومروجو المنتجاتوكلاء مبيعات الإعلاناتكتبة الحسابات الجديدةالمساعدون الإحصائيونمسؤولو الإيجارات والاستقبالعلماء البياناتالمستشارون الماليون الشخصيونأمناء المحفوظاتمدرسو الاقتصاد، التعليم ما بعد الثانويمطورو الويبمحللو الإدارةالجغرافيونعارضو الأزياءمحللو أبحاث السوقموظفو اتصالات السلامة العامةعمال مقاسم التحويلمدرسو علم المكتبات، التعليم ما بعد الثانوي