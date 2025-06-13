سماع اصوات صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان

جاء ذلك بعدما أعلنت اغلاق مجالها الجوية على خلفية الهجوم الإسرائيلي على .واستشهد خلال الهجوم الإسرائيلي العديد من الأشخاص، بينهم الجنرال ، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، ، بجروح خطيرة.من جهتها توعدت "بالرد الحازم" على الهجوم الإسرائيلي.