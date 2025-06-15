نشر مضادات جوية في ميسان (فيديو)

أظهر مقطع مصور متداول، نشر مضادات جوية في حقل البزركان النفطي، بمحافظة .

وجاء ذلك، بعد أن أصبحت الأجواء العراقية ساحة عبور خطيرة لصواريخ وطائرات الطرفين المتحاربين، وسط غياب منظومة دفاع جوي متطورة قادرة على حفظ سيادة البلد.



ومنذ فجر الجمعة وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.