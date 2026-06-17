بالفيديو: دعوات لمراجعة ملف استئجار ناقلات النفط

أوجد ملف استئجار الناقلات في واسعا بعد ملاحظات رافقت إجراءات التعاقد مما أعاد النقاش بشأن كفاءة الإنفاق وإدارة المالِ العام. وقال مختصون لمراسلة إن أي خلل في العقود أو تقدير كلفها ينعكس على الإيرادات العامة، مطالبين بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة أي تقصير يثبت وفق القانون.. المزيد في تقرير السومرية أعلاه.